غوارديولا يؤكد انتهاء موسم أغويرو

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة إن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم الفريق سيبتعد عن اللعب لما يصل إلى 5 أسابيع لكنه سيكون جاهزا لخوض كأس العالم.

ويتعافى اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عاما الذي سجل لسيتي 21 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من إصابة في الركبة ولم يبدأ أي مباراة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وعندما سئل هل انتهى موسم أغويرو مع سيتي قال غوارديولا: هنا، نعم. أمامنا أربعة أو خمسة أسابيع. سنحاول تجهيزه لكأس العالم. إنه في برشلونة حاليا وسيكون هنا في المرحلة الأولى من إعادة التأهيل.

ويتوقع أن يكون أغويرو لاعبا أساسيا في صفوف منتخب الأرجنتين الذي يبدأ أولى مبارياته بكأس العالم ضد أيسلندا يوم 16 يونيو.

وفاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي قبل أيام ويسعى غوارديولا لتحطيم الأرقام القياسية قبل نهاية الموسم.

ومن الممكن أن ينهي سيتي الموسم بأرقام قياسية لأكبر حصيلة من النقاط والانتصارات والأهداف في موسم واحد ويسعى المدرب الإسباني للحفاظ على الحافز بين لاعبيه قبيل مواجهة سوانزي سيتي يوم الأحد.

ويحتل سوانزي المركز السابع عشر ويبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.