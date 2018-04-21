الصينيون متفائلون بانتقال إنييستا إلى دوريهم

أكد أكبر رعاة نادي تشونغكينغ الصيني أن التعاقد مع النجم الإسباني أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة لكرة القدم في الموسم المقبل أمر إيجابي.

وسيشكل انتقال لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عاما، مكسبا هائلا للنادي الصيني المغمور نسبيا في دوري بلاده، والصفقة الأحدث ضمن موجة تدفق اللاعبين الأجانب وتسجيل صفقات قياسية في السنوات الأخيرة.

وقال غونغ داكسينغ، رئيس مجلس إدارة شركة " اس دبليو أم" الراعية للنادي لوكالة الأنباء "شينخوا" إنه يجابي بشأن التعاقد مع إنييستا مؤكدا أن قدومه سيكون مفيدا لتشونغكينغ ومكافأة كبيرة للعلامة التجارية.

وذكرت قناة "بي.بي.تي في" التي تملك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الصين عبر الإنترنت الجمعة أن "مصادر داخلية" لم تسمها في النادي قالت بات من المؤكد أن إنييستا سيوقع.

إلا أن النادي الصيني لم يعلق على تقارير انتقال إنييستا الذي تردد في وقت سابق انه قد ينتقل الى نادي تيانغين كوانغيان، إلا أن الأخير نفى في مارس الماضي هذه "الشائعات" ولوح بإجراءات قانونية بحق مروجيها.

ويعد إنييستا من أبرز اللاعبين في تاريخ برشلونة وإسبانيا، وتخرج من أكاديمية "لا ماسيا" مع الجيل الذهبي للنادي الكاتالوني، إلى جانب كارليس بويول وتشافي هرنانديز وسيسك فابريغاس والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودافع أندريس عن ألوان قميص النادي في أكثر من 400 مباراة. كما حمل ألوان المنتخب الوطني، وسجل هدف الفوز بكأس العالم 2010 ضد هولندا.

وبعدما وقع إنييستا العام الماضي "عقدا مدى الحياة" مع برشلونة، باتت التوقعات في هذه الفترة تميل إلى رحيله بنهاية الموسم الحالي بدلا من إنهاء مسيرته مع النادي الكاتالوني.

وقال نجم خط الوسط في تصريحات سابقة، انه سيعلن قراره بشأن مستقبله قبل نهاية أبريل الحالي.

ولقيت خطوة إنييستا انتقادات من نقاد رياضيين على اعتبار ان النادي الصيني مغمور ولا يتضمن سجله سوى الفوز بكأس الصين عام 2000، وبالتالي لا يليق بنهاية مسيرة لاعب من قيمته.

وإنييستا هو رابع أكثر اللاعبين تتويجا مع 33 لقبا خلف البرازيلي ماكسويل (37) والويلزي ريان غيغز والبرازيلي داني ألفيش 26 لكل منهما.

وأحرز لقب "الليغا" 8 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية أحرز لقب كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وغاب إنييستا عن مباراة سلتا فيغو (2-2) الثلاثاء في الدوري للإبقاء على جهوزيته لنهائي الكأس، والذي يتوقع أن يكون الأخير له في مسيرته الاحترافية مع النادي الأحب إلى قلبه والذي لم يعرف غيره طوال مسيرته.