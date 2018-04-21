دورتموند يعلن رغبته بضم باتشواي بشكل نهائي

قال هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم السبت، إن النادي يرغب في التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم ميتشي باتشواي.

وانضم المهاجم البلجيكي باتشواي قد انضم إلى دورتموند بعقد إعارة من تشيلسي في يناير ، ليحل مكان بيير-إيمريك أوباميانغ المنتقل إلى أرسنال، وقد سجل 7 أهداف خلال 10 مباريات في الدوري الألماني "بوندسليغا".

وقال فاتسكه في تصريح لصحيفة "بيلد": إننا بالتأكيد نرغب في التعاقد معه بشكل نهائي. تشيلسي لديه مهاجمان اثنان بالفعل هما أوليفيه جيرو وألفارو موراتا.. علينا أن ننتظر لنر من سيكون مدرب تشيلسي في الموسم المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن باتشواي، الذي يرجح غيابه حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل لكنه لا يزال متمسكا بأمل المشاركة في المونديال بروسيا، لم يكن يحصل سوى على فرص محدودة في المشاركة مع تشيلسي تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي.