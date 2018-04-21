روما يستعد لليفربول بثلاثية في شباك سبال

انفرد روما بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما تغلب على سبال 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري.

وسجل أهداف روما فرانشيسكو فيكاري، لاعب سبال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33 وباتريك شيك، هدفين، في الدقيقتين 52 و59.

ورفع روما رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام لازيو الذي يواجه سامبدوريا يوم الأحد، وتوقف رصيد سبال عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو العشرين لروما بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مثلها، بينما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشرة لسبال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في 14 مباراة.

ويستعد روما لمواجهة مضيفه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.