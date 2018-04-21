فالنسيا يتعادل مع سيلتا ويؤجل حسم مقعد "الأبطال"

هدد سيلتا فيغو آمال فالنسيا في التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وواصل فالنسيا، الذي خسر مباراتيه الماضيتين، إهدار النقاط حيث اكتفى بنقطة التعادل ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثالث، آخر المراكز التي تؤهل مباشرة لدوري الأبطال.

كذلك رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر بجدول المسابقة.

وافتتح فالنسيا التسجيل عن طريق سانتياغو مينا في الدقيقة 59 ثم أدرك ماكسيميليانو غوميز التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 63.