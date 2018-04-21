هامبورغ يعزز حظوظه بالبقاء بالفوز على فرايبورغ

أحيا فريق هامبورغ آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر فوزه الحاسم على ضيفه فرايبورغ 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليغا.

وفي باقي المباريات اكتسح هوفنهايم مضيفه لايبزيغ 5 - 2 وفاز بايرن ميونيخ البطل على مضيفه هانوفر 3 - صفر وهيرتا برلين على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-صفر وشتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن 2 - صفر.

وما زال هامبورغ مهددا بقوة للهبوط للدرجة الثانية لكن فوزه على فرايبورغ أحيا آماله في البقاء بالبوندسليغا. ويعد هامبورغ هو الفريق الوحيد من بين الأندية المؤسسة للبوندسليغا في عام 1963 الذي لم يسبق له الهبوط.

ويحتل هامبورغ المركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة بفارق أربع نقاط عن كولن متذيل الترتيب والذي يلتقي يوم الأحد مع ضيفه شالكه.

وتجمد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الثالث من القاع الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وسجل لويس هولتبي هدف الفوز لهامبورغ في الدقيقة 54. وأنهى فرايبورغ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كاجلار سويونكو في الدقيقة 71.

وفاز بايرن ميونيخ على مضيفه هانوفر بثلاثة أهداف نظيفة سجلها توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وسيباستيان رودي في الدقائق 57 و73 و89.

وجاء الفوز معنويا بالنسبة لبايرن الذي توج باللقب قبل أكثر من جولة، لكن النادي البافاري رفع رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة وتجمد رصيد هانوفر عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.