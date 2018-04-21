أوزيل: فينغر سبب انتقالي إلى أرسنال

قال الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي، إنه فخور باللعب تحت قيادة أرسين فينغر، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي هو السبب في انضمامه للفريق.

وأعلن فينغر يوم الجمعة أنه سيرحل عن أرسنال بنهاية الموسم الجاري، لينهي الحقبة التي استمرت 22 عاما مع الفريق والتي فاز خلالها بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وسبع بطولات كأس الاتحاد.



وانضم أوزيل لأرسنال قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية للنادي بلغت 60 مليون دولار في 2013 ، وأشار إلى أن المدير الفني هو كان هو السبب الرئيسي في اتمام الصفقة.



وقال اللاعب الألماني الدولي لشبكة سكاي: إنه السبب في قدومي إلى هنا، لقد أقنعني وأنا فخور لأنني لعبت تحت قيادته. الجميع يكن له الاحترام.

وأضاف: لقد فاز بالعديد من الألقاب، وطور عددا من اللاعبين الجيدين، ودائما ما يلعب بطريقة جيدة. لذلك، كما تعلم، إذا أتيت إلى هنا كلاعب ستكون قادرا على التطور واللعب بهذه الطريقة.



وأكمل: إنه رجل صادق، وشخص يتسم بالاحترام، ولديه شخصية قوية، والجميع يريد أن يلعب تحت قيادته. وكان الغموض يحيط بمستقبل أوزيل مع الفريق حتى وقع عقدا جديدا مع الفريق مطلع الموسم الحالي، بفضل فينغر.



وقال : إنه القائد الذي أتى بي إلى هنا وأرادني أن أبقى وقلت أنني أشعر براحة هنا، لم أرغب في الرحيل مطلقا لهذا السبب فضلت البقاء. والآن نريد أن نصل لأهدافنا الأخرى.



وأضاف : أن أكون لاعبا خلاقا مثل ما أنا عليه، اعطاني الحرية وقال لي أفعل أي شيء، لقد أعطاني ثقته وإيمانه بي وعندما يقول المدرب شيئا كهذا، خاصة شخص مثله، تكون فخورا وتريد فعل كل ما في وسعك للقتال من أجله.