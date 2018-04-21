بولدولسكي: أرسنال بحاجة إلى مدرب ألماني

قال لوكاس بودولسكي لاعب أرسنال السابق إن من الجيد للفريق الانجليزي أن يتولى تدريبه، مدرب ألماني.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال اللاعب الألماني البولندي المولد: نعم أنا من رأيي أن مدربا ألمانيا سيكون مفيدا لأرسنال، هذا هو شعوري.



وأضاف المهاجم (32 عاماً) الذي يلعب في الوقت الراهن لفريق فيسل كوبي الياباني أن النادي يعتمد منذ بضع سنوات على الخبرة الألمانية.

وأعلن أرسين فينغر أنه سيترك الفريق بحلول نهاية الموسم الحالي وذلك بعد نحو 22 عاما قضاها في قيادة النادي اللندني.



وقال بودولسكي، الذي احترف في صفوف ارسنال في الفترة بين 2012 حتى 2015 : كان هذا مشوارا طويلا مع النادي، فقد كان أرسين فينغر هو أرسنال لندن.



يذكر أن توماس توخل، المدرب السابق لبروسيا دورتموند، من المرشحين لخلافة فينجر، كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق هوفنهايم والمدرب السويسري لوسيين فافر من المرشحين أيضا لخلافة فينغر.