إسبانيول يهزم جيرونا ويبتعد عن مناطق الخطر

المصدر: مدريد - د ب أ

ابتعد فريق إسبانيول خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الثمين على ملعب مضيفه جيرونا 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه جيرارد مورينو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 43 و55.

الفوز رفع رصيد إسبانيول إلى 39 نقطة ليتقدم من المركز السابع عشر للخامس عشر وتجمد رصيد جيرونا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

وحقق إسبانيول فوزه الأول منذ 11 مارس الماضي عندما تغلب على ريال سوسيداد 2 - 1، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق خمس مرات وتعادل مرة واحدة.

وسجل إسبانيول الفوز التاسع هذا الموسم مقابل 12 تعادلا و13 هزيمة فيما خسر جيرونا للمرة الثالثة عشرة مقابل 13 انتصارا وتسعة تعادلات.