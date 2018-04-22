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برشلونة يمزق مرمى إشبيلية ويحتفظ بكأس الملك

المصدر: مدريد - د ب أ
إنييستا حاملاً كأس ملك إسبانيا
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توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثلاثين في تاريخه بتغلبه على إشبيلية 5 - صفر يوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 13 وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 30 ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 40 ثم أضاف أندريس إنييستا الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 52 قبل أن يسجل فيليب كوتينيو الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.


وعزز برشلونة رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس حيث فاز باللقب للمرة الثلاثين في تاريخه والمرة الرابعة على التوالي.

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وسبق لبرشلونة أن تغلب على إشبيلية 2 - صفر في نهائي الكأس بموسم 2015 - 2016 على استاد "فيسنتي كالديرون".

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ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق فوزا بلقب الكأس برصيد 22 لقبا ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 19 لقبا.

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وخرج برشلونة أمام روما الإيطالي من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ويأمل الفريق في تعويض هذا الإخفاق الأوروبي من خلال ثنائية الدوري والكأس في إسبانيا.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بفارق مطمئن أمام أتلتيكو مدريد وذلك قبل آخر خمس مباريات للفريق ليكون أقرب ما يكون من استعادة لقب الدوري.

كلمات دالّة

#برشلونة, #إنييستا, #ميسي, #سواريز, #كأس الملك, #إشبيلية

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