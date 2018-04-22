بوكيتينو يفتح باب التساؤلات حول مستقبله مع توتنهام

فتح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باب التساؤلات حول مستقبله مع نادي توتنهام اللندني أعقاب الخسارة أمام مانشستر يونايتد 1-2 في نصف نهائي كأس إنجلترا في كرة القدم يوم السبت.

وتمكن توتنهام السبت من التقدم بهدف للاعبه ديلي آلي، إلا أن لاعبي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تمكنوا من تسجيل هدفين عبر التشيلي أليكسيس سانشيز والاسباني أندير هيريرا، وبلغوا النهائي للمرة العشرين في تاريخ الشياطين الحمر.

وكانت هذه الخسارة الثامنة تواليا لتوتنهام في نصف نهائي الكأس، ووضعت حدا لمسعاه لإحراز أول لقب في مختلف المسابقات منذ 2008.

وألمح بوكيتينو إلى أن مستقبل الفريق قد يكون مع غيره، دون أن يقدم تفاصيل إضافية أو عن يكشف عزمه على الرحيل.

وقال الأرجنتيني: توتنهام يحتاج إلى المزيد من الوقت، بالطبع معي أو مع مدرب آخر، إلا أنني أعتقد ان المهم هو أن نواصل، أن نركز على العمل وتطوير الفلسفة الرائعة لهذا الفريق.

وشدد على تركيز توتنهام في الفترة المتبقية، على حجز مكانه بين الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل النادي حاليا المركز الرابع برصيد 68 نقطة من 34 مباراة، بفارق خمس نقاط عن تشلسي الخامس الذي خاض العدد نفسه من المباريات.

واعتبر بوكيتينو الذي يقود توتنهام منذ 2014 أن فريقه وصل في الأعوام الماضية إلى مراحل متقدمة في العديد من المسابقات التي شارك فيها، إلا أنه فشل دائما في تخطي العقبة الأخيرة، مشددا على أن الأهم بالنسبة إلي حاليا هو إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل واللعب مجددا في دوري الأبطال للموسم الثالث تواليا.