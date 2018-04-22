تشيلسي يتجاوز ساوثهامبتون ويلاقي يونايتد في نهائي "الكأس"

واصل تشيلسي حملته نحو استعادة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الغائب عنه منذ موسم 2011 – 2012، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ساوثهامبتون يوم الأحد في الدور قبل النهائي للبطولة.

وعلى ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن، افتتح الفرنسي أوليفيه جيرو التسجيل لمصلحة تشيلسي، قبل أن يضيف البديل الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، ضرب تشيلسي موعدا ناريا في المباراة النهائية للبطولة يوم 19 مايو القادم مع مانشستر يونايتد، الذي اجتاز عقبة توتنهام هوتسبير يوم السبت، بعدما تغلب على الفريق اللندني 2 - 1 في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، علما أن هذا سيكون النهائي الثالث الذي يجمع بين الفريقين بالمسابقة.

ويتطلع كلا الفريقين لمداواة جراحهما هذا الموسم، بعدما عجزا عن التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين اللذين توج بهما مانشستر سيتي، فيما ودعا بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويحلم مانشستر يونايتد بالتتويج بلقبه الثالث عشر في المسابقة، ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله أرسنال، فيما يسعى تشيلسي للحصول على البطولة للمرة الثامنة في تاريخه.