سيتي يحتفل على ملعبه بخماسية في مرمى سوانزي

احتفل مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على سوانزي سيتي 5 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لمانشستر سيتي عقب تتويجه بلقب الدوري يوم الأحد الماضي، بعد فوز ويست بروميتش على مانشستر يونايتد 1 - صفر يوم الأحد الماضي في الجولة الرابعة والثلاثين، علما أن مانشستر سيتي كان قد خاض مباراته في هذه الجولة أمام توتنهام في اليوم السابق.

وسجل أهداف مانشستر سيتي ديفيد سيلفا في الدقيقة 12 ورحيم ستيرلينغ في الدقيقة 16، وكيفن دي بروين في الدقيقة 54، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 64، وغابرييل جيسوس في الدقيقة 88. وأهدر جيسوس ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 64.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سوانسي سيتي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.