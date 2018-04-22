غاتوزو يهاجم لاعبي ميلان ويقول: فريقنا بلا روح

وجه جينارو غاتوزو مدرب ميلان، وكما هو متوقع، انتقادات لاذعة للاعبي فريقه بعد الهزيمة أمام الضيف بنيفنتو فريق الذيل في الدوري الايطالي لكرة القدم قائلا إن فريقه كان بلا روح.



وقال غاتوزو بعد الهزيمة 1-0 في استاد سان سيرو بميلانو: مثل هذا الأداء غير مقبول.. بالفعل راودني إحساس غريب خلال الأيام الماضية. نحن فريق بلا روح وأنا المسؤول الأول عن ذلك وعلينا تغيير طريقتنا وأسلوبنا.



وأضاف غاتوزو: هذه لم تكن مجرد هزيمة وحسب لكنها ستبقى في تاريخ ميلان.. هذه هزيمة مؤلمة لأن ميلان ناد عريق وله مكانة متميزة. هناك من يتحمل المسؤولية عن ذلك.. وهو أنا.



وأردف لاعب خط الوسط السابق: علينا الاعتذار للجمهور عن هذا الوضع المخجل. ففي أول موقف صعب ضل الفريق طريقه.



ويحتل ميلان بطل أوروبا سابقا المركز السادس بين فرق دوري الدرجة الأولى الايطالي برصيد 54 نقطة.

