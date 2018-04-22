لاتسيو وإنتر يواصلان الصراع على المقاعد الأوروبية

المصدر: روما - د ب أ

اكتسح لاتسيو ضيفه سامبدوريا 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إنتر ميلان على مضيفه كييفو فيورنا 2 - 1، وأتالانتا على تورينو 2 - 1، وكروتوني على أودينيزي 2 - 1.

وعلى ملعب الأولمبيكو، فاز لاتسيو على ضيفه سامبدوريا 4 - صفر.

وسجل أهداف لاتسيو سيرغي سافيتش في الدقيقة 32، وستيفان دي فري في الدقيقة 43، وشيرو إيموبيلي "هدفين" في الدقيقتين 85 و88. ورفع لاتسيو رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف روما، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 51 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام فيورنتينا.

وفي المباراة الثانية، انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من مضيفه كييفو فيرونا 2 - 1.

وسجل هدفي إنتر ميلان ماورو إيكاردي وإيفان برسيتش في الدقيقتين 52 و61، فيما سجل هدف كييفو فيرونا ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كييفو عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أتالانتا على تورينو 2 - 1.

وسجل هدفي أتالانتا ريمو فريلير وروبن جوسينس في الدقيقتين 53 و64 ، فيما سجل هدف تورينو آدم لياييتش في الدقيقة 56.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 55نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، قلب كروتوني تأخره بهدف أمام مضيفه أودينزي إلى فوز 2 - 1.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة الخامسة وتعادل كروتوني في الدقيقة السابعة عن طريق سيمون نوانكو ،وسجل ماركو فاراوني في الدقيقة 86 هدف الفوز.

ورفع كروتوني رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.