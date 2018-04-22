لاس بالماس يودع الدوري الإسباني

ودع لاس بالماس دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد خسارته على ملعبه 4-0 أمام ألافيس في أجواء ممطرة يوم الأحد.



وسجل الضيوف أربعة أهداف في الشوط الثاني بفضل ثنائية منير الحدادي وهدف لكل من ألفارو ميدران وروبن سوبرينو ليهبط لاس بالماس إلى الدرجة الثانية أمام مدرجاته شبة الخاوية.



وحصد فريق المدرب باكو خيميز 21 نقطة من 34 مباراة ويتأخر بفارق 13 نقطة عن ليفانتي صاحب المركز 17 قبل أربع جولات على النهاية.



وانضم لاس بالماس إلى ملقا متذيل الترتيب إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.



وضمن ألافيس بهذا الفوز البقاء بين الكبار حيث جمع 41 نقطة من 34 مباراة في المركز 13 في تتويج لمشوار رائع للمدرب أبيلاردو فرنانديز الذي تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي حينما كان الفريق القادم من إقليم الباسك في ذيل الترتيب.

