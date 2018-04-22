لاعبو أرسنال يردون الجميل لفينغر ويمزقون مرمى ويست هام

اكتسح أرسنال ضيفه ويست هام 4 - 1 يوم الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ستوك سيتي مع بيرنلي 1 - 1.

وتقدم أرسنال بهدف سجله ناتشو مونريال في الدقيقة، 51 وتعادل ماركو أرناتوفيتش لويست هام في الدقيقة، 64 وأضاف آرون رامزي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 82 ،وأحرز ألكسندر لاكازيت الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 85 و89.

ورفع أرسنال رصيده إلى57 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ويست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس وبفارق الأهداف أمام هدرسفيلد.

ويذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لويست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.

وفي المباراة الثانية، فرط ستوك سيتي في فوز كان في متناول يديه، وتعادل مع ضيفه بيرنلي 1 - 1.

وتقدم ستوك سيتي بهدف سجله بابي ندياي في الدقيقة 11 وتعادل بيرلني بهدف سجله آشلي بارنز في الدقيقة 62.

ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف خلف ساوثهامبتون، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.