أرسنال يأمل عودة النني قبل نهاية الموسم

قال نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إنه يأمل عودة لاعب خط وسطه المصري محمد النني، للمشاركة من جديد قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن كشفت الفحوص معاناة اللاعب من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر.

وتعرض النني للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز أرسنال على ضيفه ويستهام 4 - 1 يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر أرسنال في بيان بموقعه على الإنترنت: نأمل أن يتمكن محمد النني من العودة للمشاركة مع فريقنا مجددا خلال هذا الموسم وسنظل على اتصال دائم بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب المصري للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.