ألابا يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ

خاض الظهير النمساوي، دافيد ألابا الاثنين، الحصة التدريبية لنادي بايرن ميونخ الألماني حتى نهايتها، حيث تدل كل المؤشرات على أنه سيشارك في مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني بعد غد الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من متاعبه البدنية التي ألمت به مؤخرا.



ولم يشارك اللاعب النمساوي في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الألماني "بوندسليغا" على هانوفر على خلفية معاناته من إصابة في الفخذ.

ولكنه شارك في تدريبات الفريق البافاري التي جرت خلف الأبواب المغلقة في ميونخ.

وشهدت تدريبات بايرن ميونخ اليوم أيضا مشاركة الفرنسي كورينتين توليسو استعدادا لخوض مباراة الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد.

وكان اللاعب الفرنسي يعاني من كدمة بالكاحل، ولكنه تعافى تماما من أثارها وأصبح جاهزا تحت إمرة يوب هاينكس، المدير الفني المخضرم لبايرن ميونخ.

وغاب عن هذا المران كل من الحارس الألماني مانويل نوير ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال والفرنسي كينجسلي كومان، حيث يعانون جميعا من إصابات مختلفة.

ويخوض بايرن ميونخ صباح يوم غد الثلاثاء مرانه الأخير قبل استضافته لريال مدريد يوم الأربعاء على ملعبه أليانز أرينا في مباراة من العيار الثقيل.