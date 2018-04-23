أوليفر كان واثق من تخطي بايرن عقبة الريال

أعرب الحارس الألماني السابق أوليفر كان عن ثقته بأن فريقه القديم، بايرن ميونخ، سيتغلب على نظيره ريال مدريد الإسباني وسيتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كان، الحارس السابق والمعلق التليفزيوني الحالي، الاثنين: "هناك فرص كافية لوضع ريال مدريد تحت الضغط وتشكيل خطر كبير عليه".

وأضاف قائلا: "ريال مدريد فريق متمرس في تقسيم المباريات إلى فترات، هذا يعني أنه خلال مراحل معينة في المباراة يقوم بالضغط بشكل كبير، حتى أنه ينجح في خنق المنافس".

وتابع: "ولكنه يمر بمراحل أيضا يلعب فيها بترقب وحذر وهنا على بايرن ميونخ أن يقوم بالضغط بشكل كبير وخنق ريال مدريد".

وكانت المرة الأخيرة التي وصل فيها الفريق البافاري إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في العام 2013 عندما توج باللقب على حساب بوروسيا دورتموند، عندما كان الأخير تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وتغلب بايرن ميونخ في تلك المباراة 2 - 1 على غريمه التاريخي.

وأكد كان أنه يتمنى حظا طيبا لكلوب مع ليفربول أمام روما في المواجهة الثانية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "ليفربول مع يورغن كلوب، هذا النهائي سيكون بمثابة حلم، ولكن لا يمكن الاستهانة بروما".