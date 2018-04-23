رأسية كوليبالي تحيي آمال نابولي .. وتشعل صراع اللقب

جدد فريق نابولي آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه يوفنتوس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، قاد كاليدو كوليبالي فريقه، نابولي، للفوز على يوفنتوس بهدف نظيف. وسجل كوليبالي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وبهذا الفوز تمكن فريق نابولي من تجديد آماله في المنافسة على لقب الدوري بعد أن قلص الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى نقطة واحدة فقط مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر. وبهذا الفوز ثأر نابولي من هزيمته في الدور الأول أمام يوفنتوس صفر - 1.

ويذكر أن هذا الفوز هو السادس والعشرين لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 27 مباراة والتعادل في أربع مباريات.