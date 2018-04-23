ساني عن غوارديولا: أفضل مدرب في العالم

وصف ليروي ساني صانع لعب مانشستر سيتي، مدربه بيب غوارديولا بأنه "أفضل مدرب في العالم"، وعزا إليه الفضل في تحسن المستوى العام للفريق مما أدى لحصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



وشكل الألماني ساني عنصرا أساسيا في مساعي سيتي للفوز باللقب هذا الموسم بعد أن سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تسعة أهداف وأرسل 12 تمريرة مؤثرة لينال جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا لأفضل لاعب شاب.



وقال ساني لشبكة سكاي سبورتس في حديثه عن غوارديولا "انه ومن وجهة نظري أفضل مدرب في العالم. الجميع يمكنه رؤية مستوانا الذي تحسن كثيرا وتمكننا من قطع خطوة إلى الأمام".



وواصل: "يحاول (غوارديولا) دوما الوصول للأفضل ويظهر لنا كيفية لعب كرة قدم جيدة".



ووصف ساني، الذي انضم لسيتي في 2016، فريقه بأنه "مثالي" وارجع الفضل إلى التشكيلة بأكملها في فوزه بالجائزة أمس.



وأضاف ساني: "أنا ممتن حقا لان الفريق كان مثاليا. إنهم مجموعة جيدة حقا وبذلنا مجهودا كبيرا بالفعل".



وزاد: "من الرائع أن تلعب مع مجموعة مميزة من اللاعبين مثل التي نمتلكها في فريقنا. أود أن أشكر النادي لمنحه الفرصة لي للقيام بذلك وأنا مستمتع بهذا كثيرا".