صلاح: فخور.. وأطمح إلى المزيد من الألقاب

أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم فخره الشديد بالحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الحالي، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لحصد المزيد من الإنجازات.

وحصل صلاح على العدد الأكبر من الأصوات بالاستفتاء الذي ضم أصوات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ليتفوق على باقي منافسيه الذين تواجدوا في قائمة المرشحين لحصد الجائزة التي ضمت كلا من البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني ديفيد سيلفا ثلاثي مانشستر سيتي، والانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وقال صلاح عقب فوزه بالجائزة: "كان شرفا لي أن يتم ترشيحي لتلك الجائزة والفوز بها، خاصة أنها جاءت بناء على تصويت لاعبي الأندية الانجليزية، أشعر بالفخر الشديد وسعيد للغاية بوجودي هنا".

وأضاف صلاح: "أردت من اليوم الأول لي في الدوري الانجليزي أن أثبت وجودي وأن أكون ناجحا، كنت أضع في ذهني منذ رحيلي عن تشيلسي العودة مرة أخرى لتلك البطولة العريقة، خاصة وأنني لم أحظ بفرصتي كاملة في الفريق اللندني. عدت شخصا ولاعبا مختلفا بالفعل".

وأشار صلاح: "أتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتي الرياضية، وأتمنى كسر الرقم القياسي الذي يحمله أيان راش كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مختلف المسابقات خلال موسم واحد".

ويبتعد صلاح، الذي أحرز 41 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم، بفارق ستة أهداف فقط لمعادلة الرقم القياسي لراش.

وأكد الفرعون المصري: "ألعب دائما من أجل الفريق وأعطي تمريرات حاسمة كثيرا لزملائي الذين أتقدم لهم بالشكر ولمدربي الألماني يورجن كلوب، فبدونهما لم يكن بمقدوري التواجد هنا".

وشدد صلاح على رغبة ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واجتياز عقبة فريقه السابق روما الإيطالي في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية غدا الثلاثاء.

وقال صلاح: "مواجهة روما شيء خاص بالنسبة لي والجو العام في آنفيلد (معقل ليفربول) رائع ومليء بالحماس. هناك الكثير من الأصدقاء أتطلع لملاقاتهم في المباراة".

واختتم صلاح حديثه قائلا: "نلعب كل مباراة على حدة وسنبذل أقصى الجهد للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم".