محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بحسب اختيار رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وتفوق النجم المصري على نظيره البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وبات صلاح سابع لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة، والأول منذ حققها الأوروغوياني لويس سواريز عام 2014 قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفاً، في موسمه الأول بإنجلترا بعد انتقاله إلى صفوف "الحمر" قادماً من روما الإيطالي.

وحقق صلاح خلال موسمه الأول مع ليفربول جائزة أفضل لاعب إفريقي نهاية العام الماضي، كما قاد منتخب مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 24 عاماً، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول للمرة الأولى منذ 2008.