مدرب نيوكاسل: لا يمكنني صنع "المعجزات" كل عام

قال رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه ليس بوسعه صنع "المعجزات" كل عام وأنه بحاجة للاعبين رهن إشارته يمكنهم المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان الفوز المفاجئ 2-1 على أرسنال مطلع الأسبوع الحالي، هو رابع انتصار على التوالي للفريق في الدوري هذا الموسم، وهو ما دفع بالفريق للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.



وأضاف المدرب الإسباني، والذي سيتولى المهمة في المباراة رقم 100 له مع نيوكاسل عندما يتوجه للقاء إيفرتون في وقت لاحق، أن هناك حاجة للاستثمار في التشكيلة لضمان ابتعاد الفريق عن صراعات الهبوط كل عام.



وتابع بنيتز في تصريحات للصحافيين: "لا يمكنني صنع المعجزات كل عام. يجب أن تمتلك الأدوات التي تضمن لك القيام بمهمتك".



واستطرد: "أحب الفوز وأريد الانتصار في المباريات ونيل الألقاب. أريد أن تكون لدي القدرة على المنافسة وإذا ما أردت أن تنافس في الدوري الانجليزي الممتاز أو في هذا السوق لذا فإن عليك المنافسة في كل شيء. أريد القيام بذلك مع تحسين مستوى اللاعبين بالتوازي".