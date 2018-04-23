كلوب: لا ضغوط على ليفربول قبل مواجهة روما

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه لا يواجه أي ضغوط إضافية في سبيل بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول يوم الثلاثاء في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه روما.



وبعدما خدمت قرعة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ليفربول وجنبته مواجهة بايرن ميونخ الألماني أو ريال مدريد الإسباني، فإن النادي الإنجليزي مرشح لعبور عقبة روما وبلوغ النهائي.



ولكن كلوب أكد أنه لا توجد ضمانات، خاصةبعد الطريقة التي قلب بها روما الطاولة على برشلونة في دور الثمانية، حيث عوض تأخره 1 -4 في مباراة الذهاب وفاز 3 -صفر إيابا.



وقال كلوب خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: نحن هنا الآن، في نفس المكانة التي يتواجد بها روما، كلانا لديه الفرصة في بلوغ النهائي، وهذا كل ما أحتاجه.



وأضاف: يتحدثون عن الضغط، أو فرصة حياة أو موت، لقد سمعت ذلك من قبل، الأمر ليس كذلك.



وأشار : إذا بلغت النهائي ستكون المرة الثانية في حياتي، لا أحد يفكر بهذه الطريقة، الأمر قابل للتحقيق ، وطالما قابل للتحقيق سنحاول أن نفعل كل ما بوسعنا.