ألمانيا تتقدم رسميا لاستضافة كأس أوروبا 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ألمانيا، أحد مرشحين مع تركيا لاستضافة كأس أوروبا عام 2024، قدمت رسميا الثلاثاء ملف ترشيحها في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية.

وسلم رئيس الاتحاد الألماني للعبة راينهارد غريندل ملف الترشيح الألماني إلى الأمين العام للاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريديس، وكان برفقة سفير ملف ترشيح المانيا لكأس أوروبا 2024 مدافع بايرن ميونيخ والمنتخب السابق فيليب لام.

وكانت المانيا كشفت عن نيتها تنظيم العرس القاري في مارس 2017.

ويتعين على تركيا تقديم ملفها رسميا بعد غد الخميس، على أن يتم اختيار البلد المضيف في 27 سبتمبر المقبل من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقال لام في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي: "شاركت في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا كلاعب. أنا متأكد من أننا سنشعر مرة أخرى بهذا الحماس الكبير وأننا سنخلق روحا جديدة من التضامن خلال كأس أوروبا 2024".

وأضاف: "نحن منظم عالمي ولدينا الملاعب الحديثة والبنى التحتية الجيدة. كرة القدم عندنا مثل بيتنا".

واستضافت ألمانيا نهائيات كأس العالم عام 2006، لكنها لم تنظم كأس اوروبا منذ عام 1988. وقتها كانت المانيا مقسمة الى دولتين (ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية). وتوجت هولندا بلقب تلك النسخة بفوزها على الاتحاد السوفياتي وقتها (2-صفر) في المباراة النهائية.

واقيمت النسخة الأخيرة لكأس أوروبا في فرنسا صيف 2016 وكان اللقب من نصيب البرتغال على حساب البلد المضيف. وتقام النسخة المقبلة عام 2020 في 12 مدينة اوروبية مختلفة.