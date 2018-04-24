أنشيلوتي يقترب من تدريب منتخب إيطاليا

أكدت وسائل إعلامية في إيطاليا الثلاثاء، أن كارلو أنشيلوتي أصبح قريبا للغاية من تولي مهمة المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.



وأصبح أنشيلوتي، الذي لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر الماضي، المرشح الأول لتدريب المنتخب الإيطالي بعد إخفاق الأخير في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وطبقا لما كشفت عنه شبكة "سكاي" الإذاعية الإيطالية، تلقى أنشيلوتي عرضا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الإيطالي السابق أندريا بيرلو إلى الجهاز المعاون لأنشيلوتي.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "لا شيء رسمي، ولكن هناك فرص كبيرة لوضع مشروع إعادة بناء الأزوري (المنتخب الإيطالي) تحت قيادة أنشيلوتي".

وكان أنشيلوتي قد رفض في ديسمبر الماضي تولي تدريب إيطاليا، إلا إنه قد يكون قد عدل عن رأيه الآن.

ويتولى تدريب منتخب إيطاليا حاليا بشكل مؤقت المدرب لويجي دي بياجيو، ولكن المسؤولين عن الكرة الإيطالية يبحثون منذ أشهر عن مدرب ذي ثقل أكبر لخلافة المدرب السابق جيان بيرو فينتورا.

وأقيل فينتورا من منصبه في نوفمبر الماضي عقب خروج إيطاليا من تصفيات المونديال أمام السويد التي حرمت منتخب "الأزوري" من التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.



ومن بين الأسماء التي طرحت أيضا لتدريب المنتخب الإيطالي برز اسم المدرب روبرتو مانشيني.

واقترح اسم أنشيلوتي ليكون بديلا للفرنسي أرسن فينجر على رأس القيادة الفني لأرسنال الإنجليزي، ولكن يبدو أن المدرب السابق لبايرن ميونخ وريال مدريد وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان سينتهي به المطاف مديرا فنيا لمنتخب بلاده.