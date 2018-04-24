أودينيزي يعلن إقالة مدربه ماسيو أودو

أعلن نادي أودينيزي المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن إقالة مدربه ماسيو أودو لسوء النتائج.

وقرر أودينيزي تعيين إيجور تودور مدربا للفريق قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وكانت آخر محطة لتودور 40 عاما، في مسيرته التدريبة مع غالطة سراي، قبل إقالته من تدريب النادي التركي في ديسمبر الماضي.

وخلال مسيرته الكروية لعب تودور في خط دفاع يوفنتوس وسيينا.

وفي يوفنتوس فاز تودور بلقب الدوري الإيطالي مرتين عامي 2002 و2003 وساعد الفريق على العودة لدوري الدرجة الأولى في 2007، بعد عام واحد من عقوبة هبوطه للدرجة الثانية بسبب فضيحة فساد.

وكان أودو 41 عاما، تولى تدريب أودينيزي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، خلفا للويجي دلنيري، ولكن أودينيزي خسر آخر 11 مباراة ليصبح على بعد أربع نقاط فقط من منطقة الهبوط.