الموت يغيب الفرنسي هنري ميشيل

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين الثلاثاء، وفاة هنري ميشيل، اللاعب والمدير الفني السابق للمنتخب الفرنسي، عن عمر يناهز 70 عاما.

وذكر الاتحاد عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنري ميشيل، رمز كرة القدم الفرنسية، غادر عالمنا صباح اليوم عن عمر 70 عاما. الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين يتقدم بخالص التعازيي لعائلته ومحبيه".

وخلال مسيرته الاحترافية كلاعب، خاض لاعب خط وسط نانت الفرنسي السابق 58 مباراة دولية بين عامي 1967 و1980، وقد شارك في كأس العالم 1978، واعتلى منصة التتويج في الدوري الفرنسي ثلاث مرات.

وقاد ميشيل المنتخب الأولمبي الفرنسي للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 بالفوز على البرازيل في النهائي.

وتولى ميشيل تدريب المنتخب الفرنسي الأول بين عامي 1984 و1986 وقاد الفريق، الذي كان يضم ميشيل بلاتيني، إلى إحراز المركز الثالث بكأس العالم 1986 في المكسيك.

وبعد تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 1990 / 1991، قضى ميشيل أغلب الفترة التالية في مشواره التدريبي بقارة إفريقيا، حيث درب ثمانية منتخبات وعدة أندية.

وشارك ميشيل في المونديال ثلاث مرات أخرى ، مع المنتخب الكاميروني ف 1994 والمنتخب المغربي في 1998 وكوت ديفوار في 2006، واعتزل التدريب في 2012 بعد فترة قصيرة قضاها مع المنتخب الكيني.