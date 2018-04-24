بوفون ينفي تهجمه على المغربي بنعطية

رد قائد وحارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بغضب على الشائعات المختلقة التي تتحدث عن تهجمه على زميله المدافع الغربي مهدي بنعطية، بعد خسارة الأحد أمام نابولي ( 1-0 ) في الدوري المحلي.

وأصبح يوفنتوس متقدما في الصدارة بفارق نقطة فقط على نابولي بعد خسارته على أرضه أمام الأخير بهدف سجله السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن مشادة حصلت بعد المباراة بين بوفون وبنعطية الذي لعب أيضا دورا في خروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد تسببه في الثواني الأخيرة بركلة جزاء مثيرة للجدل أمام ريال مدريد الإسباني في لقاء الإياب الذي فاز به بطل إيطاليا 3-1، لكنه خرج نتيجة خسارته ذهابا على أرضه 3-0.

لكن الحارس المخضرم (40 عاماً) الذي يخوض على الأرجح موسمه الأخير مع يوفنتوس، نفى ما يقال وأكد في حديث لتلفزيون النادي إنه: من نوع الشائعات، مختلق بجزء كبير منه، وهو يظهر إلى العلن بعد خسارة فرق مثل يوفنتوس.. إنهم يحاولون زعزعة الأجواء وتقويض اليقين والتعاضد الموجودين في المجموعة".

وتابع: لا أحد، على الأقل خلال أعوامي الـ17 في يوفنتوس، يُسمح له بأن يوجه أصابع الاتهام إلى شخص ما وإلقاء اللوم عليه وتحميله مسؤولية الهزيمة. ما هو أكثر من ذلك، أنه طالما أنا قائد لهذا الفريق، فهذا الأمر لن يحدث أبدا.

وخسر يوفنتوس 4 نقاط في مباراتيه الأخيرتين، وسيكون مطالبا بتقديم كل ما لديه في الأمتار الأخيرة من الموسم من أجل الفوز باللقب للموسم السابع على التوالي، لاسيما أن مواجهتين صعبتين للغاية بانتظاره في المراحل الأربع الأخيرة، أولهما السبت خارج ملعبه ضد إنتر ميلان والثانية في المرحلة قبل الأخيرة ضد روما في العاصمة.

ومن المؤكد أن يوفنتوس الذي يخوض أيضا نهائي الكأس ضد ميلان في التاسع من مايو، بغنى عن المشاكل بين لاعبيه في هذه المرحلة الحساسة جدا من الموسم.

وبالنسبة لبوفون، لا مشكلة بينه وبين بنعطية لأن بحسب اللاعب المخضرم: مهدي شاب محترم للغاية وأنه ملتزم بقضيتنا، اعتذر لاضطراري إلى تناول هذا الموضوع لكن يتوجب علي القيام بذلك لمواجهة أخبار، إن لم تكن تشهيرا فهي كاذبة على أقل تقدير. أعتقد أنه من المهم التوضيح لحماية الفريق وبنعطية الذي اعتبره شابا رائعا.