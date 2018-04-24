روسيا تستعين بمراهق فنلندي لمواجهة السعودية ومصر

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخب الروسي بإشراك لاعب الوسط الفنلندي الصاعد سيرجي إيريمينكو في كأس العالم 2018 الذي سيقام على أراضيها.



وبحسب وكالة "ار سبورت" يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر من الفيفا، إن إيريمينكو (19 عاماً) يحق له المشاركة مع المنتخب الروسي في المونديال.

ويلعب إيريمينكو في صفوف سبارتاك موسكو وسبق له المشاركة مع منتخب فنلندا للشباب، ولكن والده اليكسي إيريمينكو هو لاعب سابق في منتخب روسيا وقضى كل مسيرته في فنلندا.



ويلعب منتخب روسيا في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى بجوار مصر وأوروغواي والسعودية.