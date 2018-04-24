ميرتساكر: تحقيق الدوري الأوروبي سيكون أفضل وداع لفينغر

قال بير ميرتساكر مدافع أرسنال إن تركيز اللاعبين الحالي ينصب على إحراز لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، وكذلك الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون ذلك بمثابة خير وداع للمدرب المخضرم أرسين فينغر.

وأعلن فينغر يوم الجمعة الماضي أنه سيترك أرسنال في نهاية الموسم، ليضع حدا لمشوار استمر 22 عاما في النادي اللندني وشهد فوزه بالدوري ثلاث مرات إضافة إلى سبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وينقص أرسنال النجاح على الصعيد الأوروبي تحت قيادة فينغر وسيصطدم في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي بفريق أتلتيكو مدريد في لقاء الذهاب يوم الخميس المقبل.



وقال مرتساكر للصحافيين: لقد أوضح لنا الأمور أن الفوز بالدوري الأوروبي هو هدفه الحالي وكذلك كل مباراة نخوضها. الآن يمكننا التعاون معا لوداعه بشكل يليق به.

وأضاف: تعامل الفريق مع إعلانه بسرعة واضحة. لدينا أجواء رائعة هنا ونحن نريد أن نفعل ذلك من أجل وداعه بأفضل طريقة ممكنة.



ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري ولم يعلن بعد المدرب الجديد الذي سيتولى المسؤولية بعد فينغر.



وقال المدافع الألماني: الآن علينا العثور على مدرب آخر يليق بالمنصب لبدء مرحلة جديدة.



وسيعود أرسنال إلى منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.