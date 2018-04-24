هاينكس: سنهدد ريال مدريد بليفاندوفسكي

أشاد يوب هاينكس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، بالمستوى الرائع الذي يقدمه لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الفترة الحالية، وذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين له عن التهديد الذي يمثله البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، قبل مباراة الفريقين يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال هاينكس يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش المباراة: أحترم كل الفرق وكل لاعب وهذا ينطبق بكل وضوح على كريستيانو رونالدو، لديه مسيرة فريدة.



وأضاف: ولكن دوري أبطال أوروبا يفوز به الفريق الذي يلعب كرة القدم بشكل أفضل كفريق وأيضا يجب ألا ننسى أننا لدينا ليفاندوفيسكي، الذي سجل 39 هدفا هذا الموسم.



وأوضح هاينكس أنه لا يشعر بأي قلق حيال التحكيم على خلفية خروج بايرن ميونخ في الموسم الماضي أمام ريال مدريد في ربع نهائي البطولة الأوروبية بسبب محاباة التحكيم للنادي الإسباني.



وأستطرد المدرب الألماني المخضرم قائلا: خلال مسيرتي كمدرب دائما ما كنت أنتهج سلوكا جيدا مع الحكام وكنت دائما أسعى إلى تحقيق هدفي، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هناك الحكام الأفضل وهم يتمتعون بثقتي المطلقة.



وأكمل: لا يمكن أن تدخل إلى المباراة وأنت تفكر في أن الحكم يمكن أن يخطئ، هذا الشيء ليس بأيدينا، وأوضح هاينكس قائلا: دائما ما كان هناك مباريات كبيرة بين الطرفين، سيكون هناك الملايين من الأشخاص غدا أمام شاشات التلفاز، سيكون هناك شغف وفرحة وربما حزن أيضا، هذه المباريات هي التي يعمل من أجلها اللاعب والمدرب يوميا، هذه هي اللحظات المميزة، هناك لاعبون من طراز عالمي في كلا الفريقين، الفريقان يلعبان كرة قدم مثيرة وهجومية، ستكون مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأنهى هاينكس (72 عاماً) تقاعده لكي يعود إلى تدريب بايرن ميونخ مرة أخرى في أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يرحل عن مقعد المدير الفني للعملاق البافاري مع انتهاء الموسم الجاري، ولذلك فإنه سيعيش غدا ليلته الأوروبية الأخيرة في ملعب أليانز أرينا، معقل النادي الألماني.

وأضاف هاينكس، الذي قاد بايرن ميونخ في 2013 إلى التتويج بآخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا، قائلا: أدرك أن الكثير من المدربين لن يصلوا أبدا إلى هذه المرحلة ولهذا فأنا أثمنها وأقدرها.



وتابع: لكي تفوز بدوري الأبطال عليك أن تحظى بلاعبين جيدين وأن تلعب بروح الفريق، دوري الأبطال يفوز به الفريق الذي يلعب متحدا وبتناغم وبكفاح، حتى الآن أظهر الفريق أنه يقوم بكل هذا، الإرادة يمكنها أن تحرك الجبال.