خاميس رودريغيز يستعد لكتابة قصة انتقام جديدة

يرغب لاعب الوسط الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز في ضم اسمه لقائمة اللاعبين الذين تخلى عنهم ريال مدريد قبل أن يعودوا للانتقام من النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا.



وفاز رودريغيز بلقبين في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ولديه فرصة ذهبية، لكي يثبت للنادي الإسباني أنه اقترف خطأ كبيرا بالاستغناء عنه، وليس هناك فرصة أفضل من الإطاحة بالنادي الملكي المرشح الأبرز للقب البطولة القارية لكي يثبت خطأ وجهة نظر فريقه السابق.



وبجانب اللقبين الأوروبيين، فاز رودريغيز أيضا بلقب الدوري الإسباني مع الريال لكنه خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الماضي، مما دفع اللاعب للانتقال إلى بايرن ميونخ بعقد إعارة لمدة موسمين بنية البيع النهائي.



وإذا نجح رودريغيز في الإطاحة بريال مدريد فإنه سيسير على نهج فرناندو مورينتس والفارو موراتا اللذين انتقما من النادي الملكي، بعد انتقالهما إلى موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.



وكان مورينتس معشوقا للجماهير ولزملائه في سانتياغو برنابيو، لكنه تم إعارته إلى موناكو في موسم 2003 -2004.



ولعب مورينتس مع فريقه موناكو في مواجهة الريال في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال وسجل هدفا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق الفرنسي على ملعب سانتياغو برنابيو 2 -4.



ورحبت جماهير الريال بشكل صاخب بهدف مورينتس، لكنهم لم يكونوا على دراية بأن اللاعب سيطيح بفريقهم من مباراة الإياب.



وسجل مورينتس مجددا خلال مباراة الإياب التي حسمها موناكو 3 -1 ليتأهل الفريق الفرنسي للمربع الذهبي على حساب الريال الذي تسلح برونالدو وراؤول في خط الهجوم.



التاريخ كرر نفسه في موسم 2014- 2015 مع موراتا، الذي تم بيعه ليوفنتوس مع وجود شرط جزائي يسمح بإعادة شراء اللاعب، عندما التقى الفريقان في المربع الذهبي لدوري الأبطال.



وسجل موراتا هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز يوفنتوس 2 -1 فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفا في مباراة الإياب للريال ولكن موراتا سجل هدف التعادل ليقود الفريق الإيطالي للتأهل للنهائي.



وغالبا ما يضع ريال مدريد ما يعرف في إسبانيا باسم "شرط احترازي" في عقود الإعارة، لمنع اللاعبين الذين تم إعارتهم من المشاركة مع فرقهم في مواجهة النادي الملكي.

ولكن هذا الشرط لا ينطبق على دوري أبطال أوروبا، ويأمل النادي الإسباني ألا يدفع الثمن غاليا من مغبة التفريط في رودريغيز، خلال مباراته أمام النادي البافاري غدا.

ورودريغيز الذي انضم للريال في 2014، سيكلف خزينة بايرن 42 مليون يورو (51 مليون دولار) حال انتقاله بشكل نهائي للنادي البافاري، بجانب 13 مليون يورو دفعت مقابل استعارته.

ولكن مستواه في الموسم الحالي يرجح أنه يستحق المبلغ الذي دفع فيه وسجل رودريغيز ستة أهداف وصنع 12 هدفا في 34 مباراة على مستوى جميع المسابقات تحت قيادة المدرب يوب هاينكس.



ويأمل ريال مدريد فى أن يتفوق رونالدو على أى شىء يفعله رودريغيز وسجل رونالدو 26 هدفا خلال 22 مباراة خاضها أمام فرق ألمانية، من بينها تسعة أهداف خلال ست مواجهات أمام بايرن.