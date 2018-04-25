إصابة تشامبرلين تثير قلق ليفربول وإنجلترا

المصدر: لندن - د ب أ

أثار أليكس أوكسليد تشامبرلين حالة من الرعب في صفوف ليفربول ومنتخب إنجلترا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها يوم الثلاثاء خلال المباراة أمام روما الإيطالي في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول 5 - 2.

وتعرض تشامبرلين للإصابة بعد التحامه مع ألكسندر كولاروف في الدقيقة 18 ليغادر الملعب على محفة بعد عجزه عن السير على قدميه.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن تشامبرلين، 24 عاما، "تعرض لإصابة سيئة حقا".

وتمثل إصابة تشامبرلين ضربة قوية لليفربول والمنتخب الإنجليزي الذي يستعد مدربه غاريث ساوثغيت للإعلان عن قائمته الأولية لمونديال روسيا في 14 مايو المقبل.

وأوضح كلوب: لا نعرف بالتحديد مدى إصابته، ولكن الفحوص الطبية ستكشف فحواها، لكن الأمور لا تبدو جيدة.