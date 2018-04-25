إنجلترا تفقد جهود تشامبرلين في كأس العالم

سيغيب أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط منتخب إنجلترا عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد إصابته في أربطة الركبة خلال فوز فريقه ليفربول 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 24عاما ملعب أنفيلد محمولا على محفة في الدقيقة 18 بعد كرة مشتركة مع ألكسندر كولاروف الظهير الأيسر لروما.



وقال ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: يؤكد النادي انتهاء موسم أليكس أوكسليد-تشامبرلين على مستوى النادي والمنتخب بسبب إصابة في أربطة الركبة تعرض لها أمام روما يوم الثلاثاء، وحجم الإصابة يعني أن أوكسليد-تشامبرلين سيغيب عن المباريات المتبقية لليفربول هذا الموسم إضافة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا مع إنجلترا.

وكأس العالم 2018 ستكون ثالث بطولة دولية يغيب عنها أوكسليد-تشامبرلين بسبب مشكلة في الركبة.وغاب لاعب الوسط الذي انتقل إلى ليفربول من أرسنال في بداية الموسم الحالي عن كأس العالم 2014 بعد اصابته في مباراة ودية مع إنجلترا، كما غاب عن بطولة أوروبا 2016 بسبب إصابة مماثلة.