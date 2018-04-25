الاتحاد التركي يستأنف مباراة فنار وبيشكتاش دون جمهور

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم استئناف مباراة إياب قبل نهائي الكأس المحلية بين فناربخشه وبيشكتاش بدون جمهور من الدقيقة التي توقفت عندها بعد أن تسبب شغب الجماهير في إيقاف اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي.



وتوقف قبل نهائي كأس تركيا يوم الخميس بين اثنين من أكبر أندية البلاد بعدما اصطدم مقذوف ألقته جماهير فناربخشه برأس شينول غونيش مدرب بيشكتاش.



وستستأنف المباراة، التي كانت نتيجتها التعادل بدون أهداف قبل التوقف، من الدقيقة 57 في الثالث من مايو وألقي القبض على أكثر من 30 شخصا خلال الأسبوع الماضي بسبب مزاعم حول صلتهم بالواقعة.



وبدأت المباراة بين غريمي إسطنبول في أجواء متوترة ولعب بيشكتاش بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي مدافع ريال مدريد السابق بسبب مخالفة عنيفة.



وازداد التوتر عندما ألقت الجماهير أشياء على أحد لاعبي بيشكتاش أثناء تنفيذ ركلة ركنية. وغادر لاعبو بيشكتاش بعد ذلك الملعب برفقة الحكام وتم الغاء المباراة في وقت لاحق.

