رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد: مينديز لم يخرق القوانين

قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إن العلاقة بين وكيل اللاعبين جورجي مينديز ونادي ولفرهامبتون واندررز لا تخرق قواعد الرابطة.

وصعد ولفرهامبتون للدوري الممتاز في وقت سابق هذا الشهر لكن رافق صعوده الكثير من الجدل عقب ارتباطه بالبرتغالي مينديز وهو وكيل أعمال لمواطنه المدرب نونو اسبيريتو سانتو إضافة للعديد من اللاعبين البارزين.

ويرتبط مينديز بصلات مع مجموعة فوسون إنترناشيونال الصينية المالكة لولفرهامبتون وهو الذي نصحهم بشراء النادي.

وتحظر قواعد الاتحاد الإنجليزي، الخاصة بالعلاقة بين الأندية والوكلاء، على ملاك الأندية الاحتفاظ بنسبة تزيد على خمسة في المئة في أي وكالة تسويق بينما لا يمكن لوكلاء اللاعبين أو "الوسطاء" فرض "تأثير مالي" على الأندية.

وبعد مناقشات مع إدارة ولفرهامبتون قالت الرابطة إنها مقتنعة بعدم وجود دور لمينديز في النادي ولا يمكن اعتباره "من أصحاب النفوذ" بما يخالف القواعد.