كلوب عن مواجهة روما: ليفربول ليس برشلونة

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني بنادي ليفربول الإنجليزي، أنه كان ليشعر بسعادة أكبر لو لم يستقبل فريقه هدفين في نهاية مباراته أمام ضيفه روما الإيطالي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي لعبت مساء الثلاثاء.

ورغم ذلك، أكد كلوب أنه يثمن الانتصار الذي حققه فريقه بنتيجة 5 -2 على منافسه الإيطالي، واستطرد قائلا: كان كل شيء رائعا طوال 80 دقيقة، كنت لأشعر بسعادة أكبر لو كنا فزنا 5 - 1 أو 5 - صفر، ولكن الفتيان لعبوا بشكل جيد للغاية ولم أكن أتصور ما حدث قبل المباراة.



وأوضح كلوب أن استقبال فريقه لهدفين في نهاية المباراة ليس على نفس درجة خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين في الركبة.



واستطرد المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني، قائلا: أسوأ شيء حدث اليوم هو إصابة أوكسليد تشامبرلين، استقبال هدفين ليس بالأمر المثالي ولكن يمكننا مواجهة هذا، أعتقد أن الفتيان قدموا مباراة مذهلة، الآن سوف نذهب إلى هناك وسنحاول أن نحقق الفوز.



ولا تمثل عودة روما التاريخية أمام برشلونة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، عندما نجح في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 4 - 1، أي مصدر للقلق بالنسبة لكلوب الذي أكد أن فريقه تفوق في اللعب على منافسه.



واختتم كلوب قائلا: ما تعلمناه اليوم هو أننا قادرون على تحقيق الفوز في مباراة العودة، لسنا برشلونة، هم حققوا الكثير من الانتصارات في السنوات الأخيرة، ولكن نحن لم نحقق هذا، ولذلك سنبذل كل شيء من أجل تحقيق نتيجة جيدة في روما.