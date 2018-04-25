أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعب في العالم حالياً

وصف ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح بأنه "أفضل لاعب على كوكب الأرض”.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما ليقود ليفربول لاكتساح روما 5 -2 مساء الثلاثاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.



وجاء تألق صلاح بعد يومين فقط من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 - 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الانجليزي آنذاك.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق خمسة أهداف على أقرب ملاحقيه هاري كين، كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.



وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفا في الدوري الانجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدفا في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدفا في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.



وأصبح صلاح أكثر لاعب في إنجلترا يسجل أهدافا في مختلف البطولات في موسم واحد برصيد 43 هدفا ليتفوق على رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان قد سجل 42 هدفا في مختلف البطولات في موسم واحد.

وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية: من الصعب مقارنته بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأنهما يحافظان على مستواهما منذ فترة طويلة.

وأضاف: ولكن بدون أدنى شك فإن صلاح أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الراهن.