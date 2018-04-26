أسينسيو: أحرزت هدفا عظيما.. وتنتظرنا مواجهة صعبة

سلط ماركو أسينسيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الضوء على الهدف الذي سجله أمام بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، كما حذر من مباراة الإياب مؤكدا أنها ستكون مباراة متكافئة أو أكثر تعقيدا.

وقال أسينسيو في تصريحات لشبكة "بي ان سبورتس" عقب الفوز 2-1 في مدينة ميونخ: "نحن سعداء، خاصة بسبب النتيجة التي حققناها هنا، كنا نعرف أنه من المهم أن نسجل هدفا. لدينا ميزة ضئيلة في مباراة الإياب التي ستكون مثلها مثل مباراة الذهاب أو أكثر تعقيدا".

وأضاف: "كان علينا أن نعاني، تعرفنا على كيفية المعاناة وحصلنا على أفضلية من خلال الفرص".

وشارك أسينسيو من الشوط الثاني وسجل هدف الحسم من هجمة مرتدة.

وقال عن الهدف: "كان هدفا عظيما، بسبب أهميته".

وأكد: "كان علينا أن نتحمل النتيجة عندما كنا متأخرين، وتمكنا من تحقيق نتيجة جيدة، وفي مباراة العودة امام جماهيرنا يتعين علينا أن نكون أكثر قوة".

واختتم حديثه قائلا: "أؤدي عملي على أكمل وجه ولابد أن أستمر على نفس المستوى".