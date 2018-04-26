إنجلترا تبيع ملعب ويمبلي مقابل هذا السعر!

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس، تلقيه عرضا لشراء ستاد ويمبلي، وأفادت التقارير أن المبلغ المعروض على الاتحاد يصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني (مليار و180 مليون دولار).

وترجح تقارير إعلامية أن شاهد خان، مالك فريق فولهام الإنجليزي، وفريق جاكسونفيل جاجوارز المنافس بالدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، هو الذي تقدم بعرض لشراء الملعب.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) بيانا جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن الاتحاد الإنجليزي تلقى عرضا لبيع ستاد ويمبلي".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن العرض يبلغ 500 مليون جنيه استرليني للملعب، و300 مليون للاتحاد الإنجليزي من أجل الحفاظ على السندات والأعمال المحيطة به.

وذكرت أيضا أن العرض تمت مناقشته في اجتماع للمجلس اليوم الخميس، ونقلت أيضا تصريحات لمارك والر، نائب رئيس اتحاد كرة القدم الأميركية، والذي قال إن ويمبلي قد يكون المفتاح لنجاح اتحاد كرة القدم الأميركية في لندن.

وذكر والر في تصريح عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "الشراء المحتمل لملعب ويمبلي دليل آخر قوي على التزامهم تجاه المملكة المتحدة ورؤيتهم لمساعدتنا على تنمية هذه الرياضة. هذه العلاقة الجديدة قد تسمح لمرونة أكبر في وضع المواعيد المستقبلية في دوري كرة القدم الامريكية بلندن".

وتكلف ويمبلي، الذي يتسع إلى 90 ألف متفرج، 757 مليون جنيه استرليني (مليار دولار) لبنائه وإعادة افتتاحه في 2007، بعد أن تم هدمه في 2003.