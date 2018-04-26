الاتحاد السويدي يؤكد: إبراهيموفيتش لن يشارك في المونديال

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم يوم الخميس، أن زلاتان ابراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الأول في مونديال روسيا.

وقال لارس ريشت مدير شئون المنتخب الوطني: "لقد تحدثت مع زلاتان يوم الثلاثاء، وقال أنه لم يغير رأيه بشأن اللعب للمنتخب الوطني، لازال يرفض المشاركة".

وأثيرت تكهنات حول إمكانية عودة ابراهيموفيتش للمنتخب السويدي بعد انتقاله مؤخرا للوس أنجليس جالاكسي الأمريكي عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ابراهيموفيتش من جانبه أشعل التكهنات بشأن إمكانية عودته، بعما قال في تصريحات إعلامية أن يشتاق للعب لمنتخب بلاده.

وترجع

تأكد غياب ابراهيموفيتش عن السويد في كأس العالم

ستوكهولم 26 نيسان/ابريل (د ب أ)- أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم الخميس أن زلاتان ابراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الأول في مونديال روسيا.

وقال لارس ريشت مدير شئون المنتخب الوطني "لقد تحدثت مع زلاتان يوم الثلاثاء، وقال أنه لم يغير رأيه بشأن اللعب للمنتخب الوطني، لازال يرفض المشاركة".

وأثيرت تكهنات حول إمكانية عودة ابراهيموفيتش للمنتخب السويدي بعد انتقاله مؤخرا للوس أنجليس جالاكسي الأمريكي عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ابراهيموفيتش من جانبه أشعل التكهنات بشأن إمكانية عودته، بعما قال في تصريحات إعلامية أن يشتاق للعب لمنتخب بلاده.

وترجع أخر مشاركة لابراهيموفيتش مع المنتخب السويدي إلى يورو 2016 قبل اعتزاله اللعب الدولي.