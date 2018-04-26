بايرن يفتقد جهود بواتينغ أمام الريال

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني جهود المدافع جيروم بواتينغ، في مباراة العودة للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بسبب الإصابة.

وتم تشخيص إصابة اللاعب الألماني الدولي بـ"اضرار بالعضلات المقربة في فخذه الأيسر" بعد خروجه مصابا في الشوط الأول من المباراة، التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء وانتهت بفوز الريال 2-1.

ووفقا لما ذكره النادي في بيان أصدره يوم الخميس، فإن الشكوك تحوم أيضا حول مشاركة آرين روبين في المباراة، بعدما تم استبداله في وقت مبكر من مباراة الأمس. ويعاني روبين من "إصابة في فخذه الأيسر ناتجة عن اضطراب في العضلات".

في نفس الوقت، تم ابلاغ لاعب خط الوسط المدافع خافي مارتينيز بعدم خوض تدريبات خلال اليومين المقبلين، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة مصابا بكدمة في الرأس.

ولم يعط بايرن ميونخ أية تفاصيل حول مدة غياب الثنائي بواتينغ وروبين.

ويأمل بواتينغ أن يتعافى في الوقت المناسب، ليكون جاهزا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبلين.

ويستعد المنتخب الألماني للبطولة من خلال خوض معسكر تدريبي يوم 23 مايو المقبل.

يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، ويستضيف آينتراخت فرانكفورت يوم السبت في مباراة بالدوري.