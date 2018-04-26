زيدان: لم نحسم التأهل بعد.. سنعاني مجددا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بفوز فريقه 2-1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن التأهل للمباراة النهائية لم يحسم بعد.

وقال زيدان عقب مباراة أمس التي لعبت على ملعب اليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ: "سنعاني في العودة".

وذكر زيدان ما حدث مع ريال مدريد في دور الثمانية من البطولة الأوروبية، حيث كاد فريقه أن يودع البطولة رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب يوفنتوس الإيطالي.

وخسر ريال مدريد مباراة العودة بنتيجة 1-3 ولم ينقذه من الخروج من دوري أبطال أوروبا سوى ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبت له في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وأضاف زيدان قائلا: "بعد ما حدث أمام يوفنتوس نعرف أن علينا أن نخوض المباراة بشكل مختلف، إذا لم نفعل هذا فقد نواجه مشكلة".

واستطرد زيدان قائلا: "يمكننا أن نسعد بالنتيجة، لقد واجهنا صعوبات، وفي البداية تكبدنا مشقة كبيرة في الخروج بالكرة، ولكن بعد ذلك قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني ونحن سعداء وراضون".