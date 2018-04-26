لوف يتوقع مشاركة نوير في مونديال روسيا

صرح يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت) بأنه لا يزال يخطط لمشاركة مانويل نوير حارس مرمى الفريق في مونديال روسيا الذي ستنطلق فعالياته اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.



وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال لوف يوم الاربعاء لمحطة (سكاي) التلفزيونية: هذا هو الوضع حاليا على أي حال نحن على اتصال دائم معه، ونتوقع الآن أن يكون بامكانه في معسكر التدريب.



ويصل المنتخب الألماني إلى معسكره التدريبي في جنوب تيرول (بولسانو) بإيطاليا في الثالث والعشرين من مايو المقبل في ختام استعداداته لبطولة كأس العالم 2018، وسيعلن لوف في الخامس عشر من الشهر المقبل عن القائمة المؤقتة.



وقال لوف إن نوير يمكن أن يشارك في المباراة التجريبية التي سيخوضها المانشافت أمام المنتخب النمساوي في الثاني من يونيو في مدينة كلاجنفورت النمساوية، ليعود إلى حراسة مرمى المانشافت لأول مرة منذ أكتوبر 2016.



يشار إلى أن نوير (32 عاماً) الذي كان قد تعرض لكسر في مشط قدمه، في طريقه للتعافي، وقد استكمل بالفعل أول جولاته التدريبية.