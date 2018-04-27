ألاردايس يعلن استمراره في تدريب إيفرتون

المصدر: لندن - د ب أ

كشف سام ألارديس المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، أنه سيستمر في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان ألارديس، المدرب السابق لبولتون وويستهام ونيوكاسل والمنتخب الإنجليزي، قد تولى تدريب إيفرتون في نوفمبر الماضي ونجح في إنقاذ نتائج الفريق حتى صعد به إلى المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي.

وقال ألارديس إنه أجرى محادثات مع رجل الأعمال الإيراني البريطاني فرهاد مشيري مالك النادي.

وأوضح ألارديس في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة: "ناقشنا أمس (الخميس) خطط الموسم المقبل.. والآن لدينا حالة من الوضوح بشأن المضي قدما معا."