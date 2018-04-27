"الأوروبي": أتلتيكو وأرسنال يتعادلان.. ومارسيليا ينتصر

المصدر: لندن - د ب أ

وضع فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، قدما في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي ستقام على ملعب ديسين-شاربيو بمدينة ليون الفرنسية.

وانتزع أتلتيكو مدريد تعادلا بطعم الفوز 1-1 من مضيفه أرسنال الانجليزي، فيما حقق مارسيليا فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وعلى ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، اضطر أتلتيكو للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه شيمي فرساليكو لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز مهاجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيتي هدفا للفريق اللندني في الدقيقة 61.

وعلى عكس سير المباراة، وبينما كان أرسنال يبحث عن تسجيل الهدف الثاني، أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 82 من هجمة مرتدة.

وبات أتلتيكو بحاجة للتعادل السلبي فقط في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الخميس القادم، للتأهل إلى النهائي، فيما يتعين على أرسنال الفوز بأي نتيجة، أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق تلك التي تحققت في لقاء الذهاب من أجل العبور للمباراة النهائية.

وعلى ملعب (فليودروم)، حقق مارسيليا فوزا ثمينا 2 - صفر على سالزبورغ.

افتتح فلوران توفين التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 15، فيما تكفل كلينتون موا نجي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63.

أصبح يكفي مارسيليا الخسارة بفارق هدف وحيد، أوبفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك في لقاء العودة للتأهل للنهائي، في حين بات ينبغي على سالزبورغ الفوز بفارق ثلاثة أهداف إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة.

يذكر أن الفائز بلقب البطولة سوف يتأهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.