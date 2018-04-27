بالدموع.. إنييستا يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن لاعب خط الوسط أندريس إنييستا خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة رحيله عن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

وقضى إنييستا 33 عاما، مسيرته الاحترافية ضمن صفوف برشلونة بعد انضمامه إلى قطاعات الناشئين بالنادي في 1996 وعمره 12 عاما، ورغم أنه وقع مع النادي عقدا "مدى الحياة" في أكتوبر 2017، أعلن اليوم قراره بالرحيل.

وقال إنييستا: "هذا المؤتمر الصحفي عقد كي أعلن قراري بأن هذا الموسم هو الأخير لي هنا".

وأضاف: "إنه قرار فكرت بشأنه كثيرا، مع نفسي ومع عائلتي، وبعد 22 عاما قضيتها هنا، أدرك تماما ماذا يعنيه اللعب لهذا النادي، الذي أعتبره الأفضل في العالم".

وتردد تقارير إعلامية في إسبانيا أن إنييستا بصدد الانضمام إلى نادي شونجكينج ليفان المنافس في دوري السوبر الصيني، عقب مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتوج إنييستا مع برشلونة بـ31 لقبا، وينتظر أن يرتفع العدد إلى 32 لقبا مع حسم الفريق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من خمس مباريات متبقية له كي يحسم اللقب.